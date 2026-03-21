Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video

21.03.2026 | 10:03

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan yangın, yanındakilere de sıçradı. Alev alev yanan 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1'i ise kısmi hasar aldı.

