21.03.2026 | 08:57

Hatay’da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olaydan sonra jandarma ekipleri, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA MAHALLEDE VE HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:57
