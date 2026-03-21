Bursa'da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 12:10 Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Restoranda Mustafa K. (22) ile Koray G. (21), hesap ödedikleri sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.



Çıkan kavgada şüphelilerden biri elindeki bıçakla Mustafa K.'yı karnından, Koray G.'yi ise sırt ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.