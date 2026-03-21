Video Yaşam Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video
Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video

Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video

21.03.2026 | 12:07

Gaziantep Havalimanı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken yüzler kişinin bulunduğu havalimanında yaşanan gerginlik ve panik anları ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı giden yolcu bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, Umre gidecek vatandaşlar nedeniyle yoğunluğun bulunduğu giden yolcu bölümünde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kargaşaya ve sonrasında kavgaya dönüştü. Yüzlerce kişinin bulunduğu bölümde yaşanan kavga giderek büyürken olaya havalimanı güvenliği ve polis ekipleri müdahale etti.

Havalimanında büyük korku ve paniğe neden olan kavga anları ise kameraya yansıdı. Olayda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Güçlükle yatıştırılan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 01:15
Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 21.03.2026 | 12:07
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY