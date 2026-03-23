Çorum'da köye inen kurt sürüsü kamerada | Video 23.03.2026 | 07:38 Çorum'un Alaca ilçesinde köye inen kurt sürüsü, vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada yiyecek bulamayıp aç kaldığı tahmin edilen kurtlar, köyün içine kadar indi. Köyün sokaklarında yiyecek arayan kurtları fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sokak aydınlatmasının altında bir süre yürüyen kurtların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.