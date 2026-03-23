El freni çekilmeyen otomobile, başka otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

23.03.2026 | 07:56

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir (57) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi. Ünal Özdemir, 06 ZZE 60 plakalı otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu. El frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı. Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

