Uyuşturucu satarken suçüstü yakaladılar | Video 23.03.2026 | 13:31 İstanbul'da bir uyuşturucu madde satıcısı, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandı. Çok sayıda satışa hazır halde uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Üsküdar İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. A.R.N. (18) isimli uyuşturucu madde satıcısının uyuşturucu madde satışı yaptığı M.Ç. (35) de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 695 uyuşturucu hap, satışa hazır halde 263 adet paketlenmiş Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan dört hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. İkili adliyeye sevk edildi. Hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" gerekçesiyle yasal işlem yapılan M.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı A.R.N. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.