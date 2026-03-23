Duş kabinindeki uyuşturucularla yakaladılar | Video

23.03.2026 | 13:25

İstanbul’da bir uyuşturucu satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü duş kabininde bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyeti bir uyuşturucu madde satıcısını daha yakaladı. İstanbul Maltepe'deki ikamet adresinde ve iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.K. (53), Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İki adreste yapılan detaylı aramalarda 800 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir bölümü duş kabinindeki çuvalda bulundu. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" gerekçesiyle adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

