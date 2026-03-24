Minibüste taciz iddiası bıçaklı gerginliğe dönüştü! Olay anı kamerada | Video

24.03.2026 | 11:03

İzmir'in Buca ilçesinde bir yolcu minibüsünde meydana gelen taciz iddiası üzerine şüpheli yolcu ile araç şoförü arasında bıçaklı gerginlik yaşandı. Olay anı, tacize uğradığını öne süren genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün Buca ilçesinde bir yolcu minibüsünde meydana geldi. Minibüste seyahat eden genç kız, başka bir yolcu tarafından taciz edildiğini iddia ederek telefonuyla gizlice video çekmeye başladı. Genç kızın şüpheliye tepki göstermesinin ardından minibüs şoförü olaya müdahale ederek şüpheli yolcunun araçtan inmesini istedi.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Şoförün uyarısı üzerine öfkelenen şüpheli, küfür ederek araçtan indi. Cebinden bıçak çıkaran şahıs, tehditler savurarak sürücüyü dışarı çağırdı. Bunun üzerine minibüs şoförü de bıçak çekerek araçtan indi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden engellendi ve şüpheli bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar o anlar genç kızın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
