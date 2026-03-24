Malatya'da eski eşinin komşuları tarafından darp edilen şahıs hastanelik oldu | Video 24.03.2026 | 08:02 Malatya'da çıkan kavgada eski eşinin komşuları tarafından sopalarla darp edilen şahıs hastanelik oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. ile eski eşi H.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olaya H.A.'nın komşuları H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş. de dahil oldu. 4 kişi tarafından sopalarla dakikalarca darp edilen E.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Yunus Timleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.