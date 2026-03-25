Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti şüphelileri tek tek böyle gözaltına alındı | Video

25.03.2026 | 09:48

İstanbul’da futbolcu Kubilay Kundakçı’nın öldürüldüğü cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 7 şüpheli hakkında verilen mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kararda, cinayetin planlı şekilde işlendiği, şüphelilerin organize hareket ettiği ve delilleri karartma girişiminde bulunduğu vurgulandı. Kararda, silahı kullanan şüpheli Alattin Kadayıfçıoğlu’nun olaydan sonra teknik takibe takılmamak için cep telefonunu kapattığı ve görüşmelerini başkasına ait telefonla yaptığı belirtildi. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın şüpheliyi gizlemede rol aldığı iddia edildi.