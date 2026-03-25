Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı | Video 25.03.2026 | 10:33 Bingöl'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada mide ve bağırsaklarında 75 kapsül halinde 775 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında 3 şahsın "yutma ve tıkma" yöntemiyle mide ve bağırsaklarında yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyarak kente getirdiği belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin hastanede yapılan tedavileri sonucunda, toplam 75 kapsül halinde 775 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.