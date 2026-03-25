Video Yaşam Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

25.03.2026 | 08:54

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada E.K. bıçaklanarak, B.K. ise başına aldığı darbelerle yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Taş Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdığı kavgada E.K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle, B.K. ise başından darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştığı öne sürülen M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 00:37
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 25.03.2026 | 08:54
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY