Aksaray'da nefes kesen polis kovalamacası kamerada: 3 gözaltı | Video

25.03.2026 | 14:08

Aksaray'da narkotik operasyonunda polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada Aksaray Emniyeti adeta alarma geçerken, nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı. Kaçan 3 şüpheli 1 saat süren kovalamaca sonucu Adana kara yolunda yakalandı.

Operasyon, Yunus Emre Mahallesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda takipte olan 68 BB 303 plakalı otomobili de seyir halinde takip eden ekipler araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlayınca şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Yunus Emre Mahallesinde başlayan kovalamacada sürücünün bir süre kaçmayı sürdürmesi üzerine takipteki ekipler telsiz anonsu ile kaçan araç bilgilerini ve istikametini emniyet haber merkezine bildirdi. Anonslar üzerine Aksaray genelinde emniyet adeta alarma geçti. Tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve birçok yolun kapatıldığı kovalamaca 1 saat boyunca sürdü. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada, şüpheli, oto sanayinden çıkıp Aksaray - Adana Kara yolu Aksaray istikametine girmesiyle polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. 3 şüpheli araçtan indirilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, araç aranmak üzere çekici marifeti ile emniyete çekildi.

Olayla ilgili araç araması, şüpheli sorgusu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor.
