Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi'yi tehdit etmişti: O şüpheli tutuklandı | Video

25.03.2026 | 13:22

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayette hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye yönelik sosyal medyada yapılan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Minguzzi’ye sosyal medyada tehdit ve hakarette bulunan kişinin Mehmet Emin U. Adlı kişi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.