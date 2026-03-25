Trafikte tehlikeli hareketler araç kamerasında | Video 25.03.2026 | 11:20 Samsun'da trafikte makas atan, şerit ihlali ve ani manevralar yapan sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Araç içi kameralarına yansıyan görüntüler, trafikteki kural ihlallerinin boyutunu ortaya koydu.

Trafikte en küçük bir ihmalin dahi ağır sonuçlara yol açabileceği bilinirken, bazı sürücülerin sorumsuz davranışları dikkat çekti. Kentte kaydedilen görüntülerde, sağ şeritten ilerleyen bir otomobilin, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden araçların önüne ani şekilde kırarak U dönüşü yaptığı görüldü. Bu tehlikeli manevra, muhtemel bir kazayı saniyelerle atlattı.Başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir sürücünün ışıklara kadar makas atarak ilerlediği, ardından araçların arasından slalom yaparak yoluna devam ettiği anlar yer aldı.Trafik kurallarını hiçe sayan bu tür tehlikeli hareketler, kurallara uyan sürücüler ve yolcuların tepkisine neden oldu.