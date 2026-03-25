Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı | Video 25.03.2026 | 10:19 Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki vatandaşlar, ambulansın olay yerine geç geldiğini iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.