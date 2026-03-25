Kahramanmaraş'ta ikamet ve depo yangını | Video 25.03.2026 | 13:58 Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet ve depo yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir ikamette çıkan yangın da adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.