Esenler'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 19 yaşındaki genç öldürüldü | Video

25.03.2026 | 15:48

İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Umut Özacar kız meselesi yüzünden tartışma yaşadığı 17 yaşındaki Abdullah A. tarafından tarafından silahla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili ilçe ekiplerince yapılan çalışmada olayda silah kullanan şahsın Abdullah A. (17) ve tartışmanın asıl tarafı olduğu öne sürülen Hasan İ. (17) ve Keremcan G. (18) gözaltına alındı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 23.55 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Özacar, ile aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet olan Hasan İ. kavga etmeye başladı. Hasan İ.'nin bir süre sonra arkadaşları Keremcan G. (18) ve Abdullah A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü.

Yaşanan arbede sırasında Umut Özacar silahla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Umut Özacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler Hasan İ., Keremcan G. ve silahı kullandığı belirlenen Aabdullah A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İkisi 18 yaşından küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilecek. Umut Özacar'ın cenazesi bugün işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Umut Özacar, bugün Yed-i Beyza Zeliha Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

