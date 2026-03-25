Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video
25.03.2026 | 16:51
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
Operasyon sırasında olay yerinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.
Yapılan aramalarda; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı delici matkap, 2 adet projektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet halat merdiven ve 35 metre kablo ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasa zarar veren kaçak kazılara karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Üsküdar’da spor salonunda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi! | Video 25.03.2026 | 14:48
Aksaray'da nefes kesen polis kovalamacası kamerada: 3 gözaltı | Video 25.03.2026 | 14:08
Kahramanmaraş'ta ikamet ve depo yangını | Video 25.03.2026 | 13:58
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı | Video 25.03.2026 | 13:02
Trafikte tehlikeli hareketler araç kamerasında | Video 25.03.2026 | 11:20
Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır ulaşıma kapanan yol açılıyor | Video 25.03.2026 | 10:43
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 25.03.2026 | 10:19
Bursa'da motosiklet kazası! Sürücü yola böyle savruldu | Video 25.03.2026 | 10:05
Avcılar'da iki aile arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 25.03.2026 | 09:45
Çermik'te sağanak yağış sonrası yol çöktü | Video 25.03.2026 | 09:31
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 25.03.2026 | 08:54