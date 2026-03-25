Video Yaşam Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video
Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video

Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video

25.03.2026 | 16:51

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında bölgede çalışma yapan ekipler, ormanlık alanda şüpheli hareketler tespit etti. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin arazide yaklaşık 35 metre uzunluğunda bir tünel kazarak kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Operasyon sırasında olay yerinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Yapılan aramalarda; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı delici matkap, 2 adet projektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet halat merdiven ve 35 metre kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasa zarar veren kaçak kazılara karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video 00:28
Bursa’da Jandarma 35 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı | Video 25.03.2026 | 16:51
