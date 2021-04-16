Son Dakika Haberi! Fahrettin Altun'dan iftiralara sert tepki: Kayıp tek 1 kuruşumuz dahi yok

CHP'nin son haftlarda başlattığı "Kayıp 128 milyar dolar" iftira kampanyası bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasıyla bir kez daha boşa düştü.

"AYRICALIKLI DÖVİZ İŞLEMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kavcıoğlu yaptığı açıkalamada, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi ve CHP'nin iftira kampanyasını resmen boşa çıkardı.