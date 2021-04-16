Son Dakika Haberi! Fahrettin Altun'dan iftiralara sert tepki: Kayıp tek 1 kuruşumuz dahi yok | Video

Son Dakika Haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar kayıp" iftirasına yanıt verdi. Altun, "“128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek! " dedi.