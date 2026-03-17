Bakan Işıkhan, yerin 320 metre altında maden işçileriyle sahur yaptı | Video

17.03.2026 | 09:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize Çayeli'nde bulunan bakır madenine inerek, yerin 320 metre altında işçilerle birlikte sahur yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan bakır madenini ziyaret etti. Işıkhan ve beraberindeki heyet, madenci kıyafeti, baret ve çizme giyerek yerin metrelerce altına inmeden önce iş güvenliğine ilişkin bilgi aldı. Ardından üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Maden işçilerinin çalışma alanına gelen Işıkhan, yerin 320 metre altında bulunan maden yemekhanesinde maden işçileriyle birlikte sahur yaptı ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Işıkhan, sahurun ardından sığınma istasyonuna geçerek, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Maden ziyareti çerçevesinde uzaktan kumandalı kepçe kullanımını da izleyen Bakan Işıkhan, bakır madeninin çıkarılma işlemini yerinde gözlemledi.

"RİZE SADECE MADEN ÜRETMİYOR CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ BİR CEVHERİ YETİŞTİRDİ"
Burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Işıkhan, Rize'nin bir maden şehri olduğunda sözlerine ekleyerek, "R ize sadece maden üretmiyor. Cumhurbaşkanımız gibi bir cevheri yetiştirdi. Dünya lideri bir cevheri yetiştirdi. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı yetiştirdi. Burada bulunmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Işıkhan, Türkiye'nin üretim gücüne ilişkin konuşarak, "Tabii Türkiye Yüzyılı Üretimin Yüzyılı olacak dedik. Üretimin yüzyılını gerçekleştiren, üretimde bulunan emekçi kardeşlerimiz tabii burada. Bizden sonra üretime devam edecekler. Arkamızda bulunan yığını işletecekler" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILINI EMEKÇİLERLE, ALIN TERİ İLE GEÇİNEN KARDEŞLERİMİZLE KURACAĞIZ"
Madende çalışan işçilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Işıkhan, "Esas teşekkür emekçilerimize. Çünkü Türkiye Yüzyılını Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emekçilerle, alın teri ile geçiren kardeşlerimizle kuracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan, işçilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu da belirterek, "Ben de fabrikalara gittiğimde işte burası bir fabrika, burası bir üretim alanı. İşçiler mutlu oluyor, emekçiler mutlu oluyor. Kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Sahurda Allah ne verdiyse onu paylaşıyoruz, yiyoruz. Bu da bizi, hani millet olarak da en güçlü kılan özelliklerden bir tanesi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan'a ziyareti kapsamında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay ve Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi eşlik etti.
