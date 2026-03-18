MSB duyurdu: Bir Patriot sistemi daha Adana'ya konuşlandırıldı | Video

18.03.2026 | 12:31

MSB tarafından İncirlik Üssü'nde gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında gündem ABD/İsrail-İran Savaşı'ydı. MSB'den yapılan açıklamada "Hürmüz'deki gelişmeler yakından izleniyor. Bir Patriot sistemi daha Adana'ya konuşlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.