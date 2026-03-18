Emine Erdoğan'dan Kuruluş Orhan setine ziyaret | Video

18.03.2026 | 11:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platosu'nda Kuruluş Orhan setini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmasında Gazze'deki soykırıma dikkat çeken Emine Erdoğan, "Batı dünyasının merhameti ideolojiktir, ayrımcıdır. Öyle olmasa, insanlık tarihinin canlı yayında gerçekleşen en trajik soykırımı, bir film izler gibi izlenmezdi." ifadelerini kullandı.