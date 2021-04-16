SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs, etkisini hala sürdürüyor. Özellikle son zamanlarda artan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya yöneltti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kabine Toplantısı'nda salgına yönelik yeni kısıtlama kararları alındı. Yeni kısıtlama kararlarıyla salgının yukarı yönlü gidişatının önüne geçilmek istenirken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. İşte 16 Nisan koronavirüs tablosu...
16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.
Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34, 9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.
SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 318 bin 217 test yapılırken, vaka sayısı 61 bin 400, hasta sayısı da 2 bin 845 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Dün, 297 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 31'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi dolan 53 bin 894 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40 oldu. Türkiye'de 15 Nisan'a kadar 42 milyon 828 bin 122 test yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957 oldu.