Video Haber SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video

SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video

SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
16.04.2021 | 19:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 01:55
SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 16.04.2021 | 19:41
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 09:22
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 16.04.2021 | 19:17
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim | Video 00:35
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim | Video 16.04.2021 | 19:02
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 35:00
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 16.04.2021 | 18:56
Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video 00:51
Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video 16.04.2021 | 18:05
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video 02:00
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video 16.04.2021 | 17:25
Burhanettin Duran | Biden ve Putin’in gerilim siyasetinde son durum 04:31
Burhanettin Duran | Biden ve Putin’in gerilim siyasetinde son durum 16.04.2021 | 15:59
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'Merkez Bankası döviz rezervi' açıklaması 07:14
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'Merkez Bankası döviz rezervi' açıklaması 16.04.2021 | 15:31
Son dakika! İstanbul’da AVM’ler ve çarşılara ilişkin yeni karar. İşte yeni kapanış saatleri | Video 03:56
Son dakika! İstanbul’da AVM’ler ve çarşılara ilişkin yeni karar. İşte yeni kapanış saatleri | Video 16.04.2021 | 14:42
Mahmut Övür | Adil Öksüz gibi ABD ordusuna sızan FETÖ’cüler 04:10
Mahmut Övür | Adil Öksüz gibi ABD ordusuna sızan FETÖ’cüler 16.04.2021 | 14:48
Haşmet Babaoğlu | Hınç kampı 02:49
Haşmet Babaoğlu | Hınç kampı 16.04.2021 | 14:45
Dilek Güngör | Bu tartışmayı Merkez Bankası bitirir... 03:04
Dilek Güngör | Bu tartışmayı Merkez Bankası bitirir... 16.04.2021 | 14:43
Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaoğlu'na videolu eleştiri Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor. | Video 00:19
Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaoğlu'na videolu eleştiri "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor." | Video 16.04.2021 | 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 16 Nisan 2021 Cuma 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar (16 Nisan 2021 Cuma) 16.04.2021 | 14:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap Bay Kemal rahatsız oldu 03:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu" 16.04.2021 | 14:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar Dışişleri Bakanı haddini bildirdi 04:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar "Dışişleri Bakanı haddini bildirdi" 16.04.2021 | 13:58
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 12:28
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 16.04.2021 | 12:17
Yavuz Donat | Turgut Özal 06:28
Yavuz Donat | Turgut Özal 16.04.2021 | 12:41
Mehmet Barlas | FETÖ, Türk ordusundan temizlendi ama şimdi sıra Amerikan ordusundaymış 02:40
Mehmet Barlas | FETÖ, Türk ordusundan temizlendi ama şimdi sıra Amerikan ordusundaymış 16.04.2021 | 12:39
Son dakika! Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı! İşte yaşananlar | Video 01:17
Son dakika! Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı! İşte yaşananlar | Video 16.04.2021 | 12:31

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 16 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA