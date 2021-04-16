SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
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SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 16.04.2021 | 19:41
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Son dakika haberi: Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 16 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...