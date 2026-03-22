Vali Gül:

Vali Gül: "9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha aranıyor"

22.03.2026 | 15:59

Fatih Ayvansaray’da patlama sonrası 2 binanın çökmesine ilişkin olayla yerinde çalışmaları inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül yeni bir açıklama daha yaptı. Gül, "2 kişi daha enkaz altında" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesi sonrasında enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın olduğu heyette gitti. Ekiplerin çalışmalarını ilk anlardan itibaren yerinde inceledi.


Vali Gül, arama kurtarmayla ilgili son durumu yaptığı basın açıklamasında değerlendirdi. Gül, "Son durumumuz 9 kişi yaralı olarak çıkarıldı çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar devam ediyor. 2 kişi daha enkaz altında olduğu. Koordinasyon toplantısı yapıp son durumu değerlendireceğiz. Patlama nedeni daha sonraki süreçte belli olacak. Doğalgaz olduğu düşünülüyor. Yeni bilgilere oldukça sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY