Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin ve Katar'ın başı sağ olsun"

22.03.2026 | 15:08

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan MSB, kazada şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehitlerimiz için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Ülkemizin ve Katar'ın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.