FETÖ’de çöküş başladı! Teröristbaşı Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? İşte çarpıcı detaylar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ÖRGÜT İÇİNDE ÇATLAKLAR BAŞLADI"
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt içinde ciddi anlamda soru işaretleri yaşandığını belirten Mahmut Övür, "2020'nin ortasında, farklı çatlak sesler gelmeye başladı. FETÖ iltisaklı gazeteci Ahmet Dönmez'in seslendirdiği yolsuzluk olayıydı. Olay 25 milyon doları kapsayan bir yolsuzluktu. Fakat iş giderek büyüdü ve 100 milyon dolarlara ulaşan, dünyanın dört bir yanındaki FETÖ'cülerin işin içinde olduğu, Türkiye'den kaçan veya başka yerden gelenlerin parasını alıp dolandıran bir imamlar grubundan bahdesildi. Bu giderek büyüdü ve ciddi bir tartışmaya yol açtı." ifadelerini kullandı.
TERÖRİST GÜLEN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?
Övür ayrıca, FETÖ'nün yerine geçebilecek olan Mustafa Özcan ile FETÖ elebaşının özel kalemi Cevdet Türkyolu arasında bir kavga yaşandığını söyledi.
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"Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu'nun yeni bir çete oluşturduğu söyleniyor. Onlara muhalefet edenler; daha çok akademisyen eksenli gruplar. Birine yakın mı dersen; şu an Mustafa Özcan'a yakın görünüyor. Ama böyle midir? İşin doğrusu çok da kesin bir fotoğraf ortaya çıkmış değil. Bütün ortaya çıkan gruplara baktığımızda, birbirlerini yolsuzlukla, dolandırıcılıkla ve çete oluşturmakla suçluyorlar. Türkiye'de başkalarına yaptıkları tezgahları şimdi kendilerine yapıyorlar.
BU SÜRECİN SONU NEREYE GİDER?
Bu çatlağın ortaya çıkması önemli. FETÖ yapılanması, kendi iç dinamikleriyle oluşmuş bir yapılanma değil. Daha çok ABD eksenli, CIA'nin örgütlediği hem Türkiye'yi merkez alan bir casusluk örgütünden bahsediyoruz. ABD'nin bu yapıdan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmühyoruz. Yapıyı ayakta tutan FETÖ elebaşı Gülen.
O figürün devreden çıkmaıs bu yapının ayakta kalıp kalmayacğaını belirleyecek. Parçalanma başladı. Birbirlerine düştüler. Sorgulamalar yapıyorlar. 15 Temmuz niye yapıldı? Kim yönetti? Kim bu işe devreye soktu? Niye böyle yanlışlar yapıldı? gibi soru işaretleri var. Bu demek ki çatlak başladı, birbirlerine düşmeye başladılar. Ama nereye gider sorusunun cevabını henüz net olarak veremiyoruz. Ama büyük bir ihtimalle parçalanma yaşanacak."