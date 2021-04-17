FETÖ’de çöküş başladı! Teröristbaşı Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? İşte çarpıcı detaylar...

TERÖRİST GÜLEN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Övür ayrıca, FETÖ'nün yerine geçebilecek olan Mustafa Özcan ile FETÖ elebaşının özel kalemi Cevdet Türkyolu arasında bir kavga yaşandığını söyledi.

FETÖ’de çöküş başladı mı? | Video

"Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu'nun yeni bir çete oluşturduğu söyleniyor. Onlara muhalefet edenler; daha çok akademisyen eksenli gruplar. Birine yakın mı dersen; şu an Mustafa Özcan'a yakın görünüyor. Ama böyle midir? İşin doğrusu çok da kesin bir fotoğraf ortaya çıkmış değil. Bütün ortaya çıkan gruplara baktığımızda, birbirlerini yolsuzlukla, dolandırıcılıkla ve çete oluşturmakla suçluyorlar. Türkiye'de başkalarına yaptıkları tezgahları şimdi kendilerine yapıyorlar.