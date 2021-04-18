FETÖ’de çöküş başladı mı? | Video
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "FETÖ içeriden çöküyor" başlıklı köşe yazısında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ikiye bölündüğünü, örgüt içinde "ticaret ve ihanet" kesimlerinin birbirine ihanet ettiklerini ifade etti. Peki bu yazı tam olarak ne anlama geliyor? Gazeteci Mahmut Övür, FETÖ'deki iç savaşı ele aldığı köşe yazısı ile ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...