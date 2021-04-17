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Giriş Tarihi: 17.4.2021 18:21 Son Güncelleme: 17.4.2021 18:23

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İbrahim Kalın'dan, 'Erkan Oğur' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen 'un açıklamasına ilişkin, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından 'Sözü yormadan' notuyla yaptığı açıklamasında, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" ifadesini kullandı.

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İbrahim Kalın'dan, 'Erkan Oğur' açıklaması
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