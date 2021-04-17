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Giriş Tarihi: 17.4.2021

İşadamı Kısacık’a FETÖ’den hapis

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
İşadamı Kısacık’a FETÖ’den hapis
FETÖ'NÜN iş dünyası yapılanması TUSKON'a açılan davada daha önce dosyası ayrılan işadamı İsmail Hakkı Kısacık'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan TUSKON davasında İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyası ayrılmıştı. Büyük bir giyim mağazası ortaklarından olan Kısacık "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım" suçundan yargılanmaktaydı. Cumhuriyet savcısı, Kısacık'ın "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.
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İşadamı Kısacık’a FETÖ’den hapis
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