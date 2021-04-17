İşadamı Kısacık’a FETÖ’den hapis

FETÖ'NÜN iş dünyası yapılanması TUSKON'a açılan davada daha önce dosyası ayrılan işadamı İsmail Hakkı Kısacık'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan TUSKON davasında İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyası ayrılmıştı. Büyük bir giyim mağazası ortaklarından olan Kısacık "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım" suçundan yargılanmaktaydı. Cumhuriyet savcısı, Kısacık'ın "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.