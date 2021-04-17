Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros sabah.com.tr'ye duyurdu: Gökten gübre yağıyor, hayırlı olsun...

"ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ÇOK YOĞUN OLACAK"

Toros, 'Atalarımızın neden Bereket Yağmuru' dediği ile ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Toros, "Bu mevsimde Sahra Çölü üzerinden çok fazla toz hareketleniyor. Ülkemize de giriş yapıyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozlar yoğun şekilde var. Sahra'daki bir gölden taşınan bu tozlarda zengin mineraller olduğu tespit edildi. Bundan dolayı Bereket demiş olabilirler" dedi.

Toros, ülkemizde Sahra'dan gelen zengin mineralli tozların Çarşamba gününe kadar çok yoğun olacağını da ifade etti.