SON DAKİKA: Şehit Selçuk Paker'in annesi oğlunun mezarının karşısına taşındı! 'Şehidime sözüm var'

Paker'in annesi Sevgi Daşdemir SABAH'a konuştu: Şimdi aramızda sadece 150 metre var. Günde 3 kez gidip şehit yavruma dua ediyorum. Geceleri de gözüm onda. Sözüm vardı ona 'Asla ayrılmayacağız' diye. Bu dünyada onu yalnız bırakmayacağım. İnşallah ahirette de birlikte oluruz yavrumla.