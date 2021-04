2021’i bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf- 2'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan açılış törenine Huber Köşkü'nden video konferansla bağlandı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberini alıyoruz. Martta ihracatımız yüzde 42 oranında artışla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 18.9 milyar dolara ulaştı. Sıkıntılarımız var ama geleceğe umutla bakmak için pek çok şeye sahibiz. İnşallah 2021 senesini bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Bunu da kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisine dair karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını düzeltmeye başladı.Yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le, Habur Sınır Kapısı'yla irtibatını sağlayacak. Bölge ticaretine çarpan etkisi olacak.Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler. Atalarımız "Hizmet eden izzet bulur" diyor. Milletimize hizmetkâr olmaktan şeref duyduk.Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Otoyol uzunluğumuzu iki katından fazla artırıp 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Tünel sayısı 83'ten 435'e, uzunluğu 50 kilometreden 535 kilometreye ulaştı. Demiryolu ağlarımızı yeniledik. Şehirlerimize metro, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ya çıkarıp, havayolunu halkın yolu haline getirdik. Eskiden gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, her yıl yüz binlerce yabancı şifasını hastanelerimizde arıyor.Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi, hem DSÖ hem de Batılı basın tarafından örnek gösteriliyor. Yüze yakın ülkenin ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Güneydoğu illerimize de geçmişte tasavvuru çok güç olan bir yaşam kalitesi kazandırdık. Batman'da bölünmüş yol uzunluğunu on kat artırarak 162 kilometreye çıkardık. Batman'da halen yapımı devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti 1 milyar 914 milyon lira" dedi.Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde zorlu hava şartlarının yanında, bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Attığımız her adımda, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar, her türlü iğrençliği sergilediler. Yol yaptık işçileri katlettiler, baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Okul yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren işadamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler kazandırarak verdik.