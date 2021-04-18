'128 milyar dolar' rakamı nereden çıktı? AK Partili Yasin Aktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar

128 MİLYAR DOLAR BİR YERE UÇUP GİTMEZ

Netice itibariyle bu saman alevi geçtikten sonra işin gerçeği ortaya çıkıyor. 128 milyar dolar bir yere uçup gitmez. Çalsanız bile bir yere saklayamazsınız. 128 milyar hesabı verilmeyen bir para değil, hesabı ortada. Ama ikna edici bütün delillere rağmen, inkar etmeye niyetiniz varsa sizi hiçbir argüman ikna edemez.

O yüzde, 128 milyar dolar o kadar elverişli ve kullanışlı bir yalan ki, bunu ne kadar çok tekrarlarsanız, bunun esprilerini de yaparsınız. Bu direkt toplumu çarpıtmak için çok kadar elverişli bir yalan…