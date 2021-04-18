AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kirli provokasyonuna A Haber ekranlarında yanıt verdi. '128 milyar dolar' rakamının bir hesap üzerine bulunmadığını, önceden karar verilmiş bir rakam olduğunu dile getiren Yasin Aktay, söz konusu iddianın kara bir propaganda olduğunu ifade etti.