Okan Buruk: "Bu galibiyet şampiyonluk yolunda çok önemliydi" 27 Nisan 2026 | 07:34 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı kazandıkları bu galibiyetin şampiyonluk yolunda önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk için önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Buruk, "4 puan farkla öndeydik. Maçın başlangıcında ne kadar çok kazanmak istediğimizi net bir şekilde gösterdik. Bu tutkuyla oynadık. Farkı koruyalım, beraberlik de bizim işimize yarıyor diye düşünmedik. Rakibimizin kazandığı penaltının kaçması önemli bir dakikaydı. Devamında birinci golü bulduk. Oyununun baştan sonuna kadar hakimi bizdik. Burada rakibimize karşı önemli bir üstünlük kurduk. Oyuncularıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Ne kadar iyi takım olduklarını gösterdiler. Bize her zaman destek veren başta başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. Bugün de çok güzel bir atmosfer yaptılar. Onlar da bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı iyi önlem aldıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Penaltı pozisyonu dışında çok iyi önlem aldık. Uzun topları durdurduk, ikinci topları aldık. Rakibimize çok fazla pas yama şansı vermedik. Kanat baskıyı bekliyorduk. Oyun kurmada, topa sahip olmada beklediğimiz şeyler oldu. Biraz daha iyi sonlandırabileceğimiz pozisyonlar da var. Genel olarak iyi bir performans sergiledik" şeklinde konuştu.



"Puanlar kaybettik ama herkes kaybedebiliyor"

Bu sezon 50. maça yaklaştıklarını ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "12 Şampiyonlar Ligi maçı, 30 lig maçı, Türkiye Kupası'yla birlikte yoğun bir fikstür oynadık. Zaman zaman rotasyonlar yaptı. Şampiyonluğa oynayan bütün takımların zorlandıkları yer oluyor. Tek maça düştüğümüzde daha iyi odaklanacağımızı söylüyordum. Bazen maç kaybedebilir. Oyuncu değiştirilebilir, bunlara mecbursunuz. Onu yapmadığınız zaman sakatlıklar başlıyor. Bu değişimleri yapmamız gerekiyor. Puanlar kaybettik ama herkes kaybedebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Bu galibiyeti kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi"

Şampiyonluk yarışında derbi galibiyetlerinin öneminin sorulması üzerine Okan Buruk, "Bu sene Fenerbahçe bize karşı ilk maçta kazanmamıştı. Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u iki maçta da yenmişti. Bizim önceki senelerde derbi performansımız daha yüksekti. Bu sene altında kaldı. Direkt rakibinize karşı oynadığınız maçı çok önemli bir zamanlamada kazanınca puan farkını 7'ye çıktı. Rakibimizin şampiyonluk şansını çok minimuma indirdi. Bu galibiyeti kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" diye cevap verdi.



"Ben sokaktaki taraftarımıza inanıyorum"

Fenerbahçe'ye karşı iç sahada son 10 yılda 2. kez kazandıklarını hatırlatan Buruk, "Beşiktaş deplasmanında yeni stat açıldıktan son 4 yılda 2 galibiyet aldık. Derbi performansları önemli. Rakiplerimizi yenmek önemli. Maç kazanamadığımız zaman eleştirilmek de normal. Herkes tartışılıyor. Bunlar beni etkilemiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Bu 4. senem. Birinci senemde 14 maç üst üste kazandıktan sonra Konya'da kaybettikten sonra 'Okan Buruk istifa' yazıları vardı. Ben buna alışığım. Ben sokaktaki taraftarımıza inanıyorum. Ben o sevgiyi taraftarımızın gözünde görüyorum. O yüzden sosyal medya beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.



"4 sene üst üste şampiyonluğu tekrar teknik direktör olarak yaşamak çok değerli olur"

Ligin daha bitmediği vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Çok önemli Samsun deplasmanına gideceğiz. Sonra iki tane daha maçımız var. Daha bitmedi. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşarsak bunu egale etmek önemli. Ben bunu futbolculuğumda Fatih hocamızla birlikte yaşamıştım. Tekrar teknik direktör olarak yaşamak benim için çok değerli olur. Galatasaray'ın hocası olarak inşallah 4'ü kazanırız, 5'i de oyuncularıma hedef olarak gösterebilirim" dedi.



"Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynadık, kazandık"

Bugünkü karşılaşmada Şampiyonlar Ligi havası olduğunu belirten Okan Buruk, "Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz, en yakın rakibimiz. Ezeli rakibiniz. Bu maçlar zaten Şampiyonlar Ligi havası oluyor. Öyle hazırlandık. Bu heyecanı yaşadık. Bizim için önemli ve kritik galibiyet. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynadık, kazandık" şeklinde konuştu.



"Osimhen ve Yunus'un performansı çok değerliydi"

Futbolcularının hepsinin Fenerbahçe'ye karşı çok iyi mücadele ettiğini aktaran Buruk, "Özellikle önde Osimhen ve Yunus'un performansı çok değerliydi. Hem sonuca etki ettiler hem de takım savunmasını önden başlattılar. Osimhen uzun süre oynamamıştı. Ona rağmen çok iyi mücadele etti. Yunus çok formda olan bir oyuncumuz. Bugün hem önde baskıları çok iyi yaptılar hem skora da katkı sağladılar. Orta saha oyuncularımızın mücadelesi de rakip orta saha oyuncularının da çok üstüne çıktı" diye konuştu.



"Osimhen, takım içindeki gizli kaptanlardan biri"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in hem saha içinde hem de antrenmandaki performansının takım arkadaşlarının performansını yukarıya çektiğini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Osimhen bizim için önemli ve değerli. Arkadaşlarının performanslarını çok yükselten bir karakter. Bugün ligde 11'deki 17. maçıydı. Neredeyse yarısına kadarını oynamamış. Onsuz olmak da zor. Onsuz olduğumuz bazı maçlarda iyi sonuçlar aldık, bazı maçlarda da çok zorlandığımız bölümler oldu. Çok lider bir oyuncu. Takım içindeki gizli kaptanlardan biri" diyerek sözlerini tamamladı.