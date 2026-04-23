Mustafa Eskihellaç: Bizim için lig de kupa da önemli!

23 Nisan 2026 | 22:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'u penaltılarla eleyen Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, maçın ardından konuştu. Eskihellaç, "Turu geçmemiz önemli. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bizim için lig de kupa da önemli. Şimdiye kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.