Andre Onana: Ben hazır doğmuş birisiyim!

23 Nisan 2026 | 22:27

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'u penaltı atışları sonucu eleyen Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız eldiven, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması." ifadelerini kullandı.