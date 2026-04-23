Logi Tomasson: Kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi!

23 Nisan 2026 | 22:42

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a penaltılarla elenen Samsunspor'da Logi Tomasson maçın ardından konuştu. Tomasson, "Kırmızı kart maçı değiştirdi. Birinci yarı iyi olan taraf bizdik. İkinci yarıda talisiz bir kırmızı kart gördük o da maçın seyrini değiştirdi." dedi.