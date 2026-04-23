Fatih Tekke: Turu geçmek çok değerliydi!

23 Nisan 2026 | 22:27

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'u penaltılarla eleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, "Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım. Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız." dedi.