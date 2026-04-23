Sergen Yalçın: Türkiye Kupası tutunacağımız tek dal!

23 Nisan 2026 | 23:18

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrası konuştu. Deneyimli teknik adam, "Ligde pek bir hedefimiz olmadığı için bir şeye tutunmamız gerekiyor. Kupa bizim için tutunabileceğimiz tek dal. Bir biletimiz kaldı şu anda doğruyu söylemek gerekirse. Onu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.