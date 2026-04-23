Sebastian Hahn: Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık!

23 Nisan 2026 | 22:39

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a penaltılarla elenen Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, maç sonrası konuştu. Hahn, "Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık. Rakibimizi eleyebilirdik. Kırmızı karttan sonra boşlukları kapatmaya çalıştık. Çok iyi mücadele eden takımı tebrik ediyorum. Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim. Hakem performansı kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.