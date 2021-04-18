Çini sanatçısının 200 eserini çaldı

Kocaeli Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesinde, 30 Mart 2021 günü meydana gelen olayda, bir çini sanatçısına ait atölyeden hırsızlık olayı yaşandı.

ESERLERİN DEĞERİ 650 BİN LİRA

Sanatçıya ait 650 bin lira değerinde 200 farklı eserin çalındığı ihbarı ile harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Darıca İlçe Asayiş Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırmalarda, eşyaların bir kısmını ikinci el eşya satan bir dükkânda ele geçirdi.