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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:26 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:26

sanatçısının 200 eserini çaldı

ABBAS ÇAKAR
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı

İlçesi Osmangazi Mahallesinde, bir sanatçısına ait olan atölyeye girerek piyasa değeri 650 bin lira olan 200 çini eseri çaldığı tespit edilen  M.K.A  isimli şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesinde, 30 Mart 2021 günü meydana gelen olayda, bir çini sanatçısına ait atölyeden hırsızlık olayı yaşandı.

ESERLERİN DEĞERİ 650 BİN LİRA

Sanatçıya ait 650 bin lira değerinde 200 farklı eserin çalındığı ihbarı ile harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Darıca İlçe Asayiş Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırmalarda, eşyaların bir kısmını ikinci el eşya satan bir dükkânda ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren M.K.A isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemleri tamamlanan M.K.A, Gebze Adliyesine sevk edildi

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Çini sanatçısının 200 eserini çaldı
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