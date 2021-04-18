Video Türkiye Çini sanatçısının 200 eserini çaldı

Çini sanatçısının 200 eserini çaldı

Çini sanatçısının 200 eserini çaldı
18.04.2021 | 23:35

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Kocaeli Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesinde, bir çini sanatçısına ait olan atölyeye girerek piyasa değeri 650 bin lira olan 200 çini eseri çaldığı tespit edilen  M.K.A  isimli şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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