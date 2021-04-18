SON DAKİKA HABERİ: CHP'de yeni skandal! Her şey 'Bana abi deme' mesajıyla başlamıştı!

Son dakika haberleri:Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, genç bir kıza "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" şeklinde mesajlar atmasıyla başlayan skandal sürüyor... Genç kızları taciz edip kendi isteğiyle istifa eden ilçe başkanının yanı sıra, yasak aşkından çocuk sahibi olan belediye başkanı görevine devam ederken, tacizi ortaya çıkartan delege CHP'den ihraç edilmişti. Bursa'da partinin en yetkili ismi olan Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise skandalları açığa kavuşturmak yerine haberleri yapan gazetecilere dava açmayı tercih etti.