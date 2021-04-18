Son dakika: Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı?

"ZELENSKİY AKILLI DAVRANIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy'nin, her fırsatta NATO vurgusu yaptığına dikkat çeken Nuriyeva, "Karadeniz'e baktığımızda meydanda Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz. Ama esas baktığımızda Amerika ile Rusya bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna'yı bu savaşın merkezi haline getiriliyor ve NATO vaadinde bulunuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, en başından beri 'NATO'ya alınmazsak bu işin önüne geçemeyiz' diyor. Zelenskiy bu hususta akıllı davranıyor.

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Çünkü Miheil Saakaşvili'nin yaptığı hataya yapmak istemiyor. Bu durumda eğer NATO üyesi olarak karşılarına çıkarsa 'Savaşmaya hazırım' mesajı vermeye çalışıyor. Orada da bir kırılma noktası var. AB ülkeleri özellikle Almanya ve Fransa, Ukrayna'nın hemen NATO'ya alınmasını istemiyor. Bu nedenle, Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi 'Nazilerin bize yaptığına karşılık olarak Almanya da NATO üyelik konusunda bizi desteklesin.' beyanında bulunuyor." ifadelerini kullandı.