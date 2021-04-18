Son dakika: Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı?

Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesinde başlayan kriz her geçen gün artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ordumuz" hazır mesajı verirken, Rusya da Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi. Peki Ukrayna-Rusya krizinde savaş ihtimali var mı? Gazeteci Sevil Nuriyeva A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"ZELENSKİY AKILLI DAVRANIYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy'nin, her fırsatta NATO vurgusu yaptığına dikkat çeken Nuriyeva, "Karadeniz'e baktığımızda meydanda Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz. Ama esas baktığımızda Amerika ile Rusya bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna'yı bu savaşın merkezi haline getiriliyor ve NATO vaadinde bulunuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, en başından beri 'NATO'ya alınmazsak bu işin önüne geçemeyiz' diyor. Zelenskiy bu hususta akıllı davranıyor.
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı?
Çünkü Miheil Saakaşvili'nin yaptığı hataya yapmak istemiyor. Bu durumda eğer NATO üyesi olarak karşılarına çıkarsa 'Savaşmaya hazırım' mesajı vermeye çalışıyor. Orada da bir kırılma noktası var. AB ülkeleri özellikle Almanya ve Fransa, Ukrayna'nın hemen NATO'ya alınmasını istemiyor. Bu nedenle, Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi 'Nazilerin bize yaptığına karşılık olarak Almanya da NATO üyelik konusunda bizi desteklesin.' beyanında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE BU DURUMDA NE YAPMALI?
Türkiye'nın bu krizde Rusya ile Ukrayna arasında kalmayacağını belirten Nuriyeva, "Özellikle Rusya 'kaldı' gibi bir eyleme sokmaya çalışıyor. Rusya'nın taktiği bu istikamette. Mesela Lavrov'un Mısır'a gidip, diplomatik adap çerçevesinde uyarmaya kalkışması... Kırım konusunda da özellikle rahatsızlar. Türkiye Kırım konusunda en başından beri ilkeli bir biçimde işgallere karşı durduğunu beyan etti. Şimdi bakıyoruz ki, SİHA'ların Ukrayna'ya verilmesi konusundaki rahatsızlıklarını dile getirerek, dolaylı olarak da Türkiye'yi bir yerde durdurmaya gayret ediyor. Türkiye, burada olayı zamana yayarak çözecek. Bu konuda özellikle Erdoğan'ın aklına güveniyorum." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.