Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı?

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine askeri sevkiyat yapmasıyla başlayan kriz büyüyor. İki ülkenin karşılıklı hamleleri bölgedeki tansiyonu yükseltirken, ABD yönetimi her fırsatta Ukrayna'ya olan desteğini dile getiriyor. Peki Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? Gazeteci Sevil Nuriyeva A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...